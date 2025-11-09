Pan Roman prowadzi jeden z ostatnich eleganckich sklepów
Zdarza się, że przez cały dzień ani jeden klient nie zajrzy do sklepu z krawatami i muszkami w pasażu pomiędzy ulicami Dietla 45 i Miodową 4 w Krakowie. Mimo tego Roman Bilski nie poddaje się, bo twierdzi, że kontynuacja rodzinnej tradycji jest dla niego ważniejsza niż pieniądze. Ten rosły mężczyznapolskapress84
Komentarze (25)
Niestety, wiele zawodów odchodzi do lamusa.
Spoko, jak ma takie hobby.
2. tkwij dalej w punkcie niefostępnym dla klientów zamiast znaleźć coś bardziej dogodnego
3. ciekawe czy w ogóle gość ma e-commerce
4. nie dogadaj się z żadnym producentem typu Bytom czy Wólczanka że będziesz robił jako podwykonawca