Dla tych co uważają "że nie masz się bać jak nie łamiesz prawa" to zróbmy tak samo w przypadku afery podsłuchowej Pegasusem, przecież jak przestrzegali prawa to nie ma sprawy ( ͡ ° ͜ ʖ ͡ ° ) No chyba że nie przestrzegali, ale to nie chyba wtedy problem z podsłuchem tylko z tym co łamał.



Pokaż spoiler