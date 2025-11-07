Nagranie zjazdu Bargiela z Everestu.
Nagranie, pierwszego na świecie wejścia bez tlenu i zjazdu na nartach z Everestu polskiego alpinisty, Andrzeja Bargiela.BArtus
- #
- #
- #
- #
- #
- 44
- Odpowiedz
Nagranie, pierwszego na świecie wejścia bez tlenu i zjazdu na nartach z Everestu polskiego alpinisty, Andrzeja Bargiela.BArtus
Regulamin
Reklama
Kontakt
O nas
FAQ
Osiągnięcia
Ranking
Komentarze (44)
najlepsze
https://www.tiktok.com/@biancaaadler/video/7552921350143315222
Tutaj macie dla jakiegoś porównania szesnastolatkę, która próbowała wejść.