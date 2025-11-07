Dyrektor firmy Novo Nordisk zemdlał na wizycie u Trumpa po obniżce cen leków
Nietypowy przebieg miało spotkanie Donalda Trumpa z przedstawicielami firm farmaceutycznych w Gabinecie Owalnym. Spotkanie zorganizowano, aby ogłosić porozumienie ws. obniżenia cen leków na otyłość. W wyniku porozumienia ceny niektórych z nich mają spaść z ponad 1000 do 149 dolarów miesięcznie.mwl4
- #
- #
- #
- 93
- Odpowiedz
Komentarze (93)
najlepsze
( ͡° ͜ʖ ͡°)
@ChillExecutiveOfficer: ską wiesz, może to nowotwór się ujawnił. Może i jest śmiertelny, ale daje immunitet i nie wolno ludzi z nowotworem oskarżać o nic... bo umrą
PS. Ponoć na Węgrzech jest światowy ośrodek leczenia tych nowotworów
PS2. Daj telefon do szefa, ucieszy się, jak mu powiem, że podoba ci się to co zrobił Ziobro z Funduszem Sprawiedliwości i chcesz aby Twój szef zrobił
Budzą się w Nowym Jorku, światła, neony, latające samochody itp...
Putin podnosi gazetę, czyta i zaczyna się śmiać...
Trump do Putina: z czego się tak cieszysz?
P: Ustrój komunistyczny w USA
T: Dawaj tą gazetę! Czyta, czyta i zaczyna się śmiać aż się wywraca.