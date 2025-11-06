Miałem kiedyś własną stronę i faktycznie utrzymywałem się z reklam, więc rozumiem, że są twórcom potrzebne. Problem nie polega na samym istnieniu reklam, tylko na tym, że jest ich po prostu za dużo.



Na Wykopie to już momentami wygląda jak choinka – wszystko miga, wyskakuje, przesuwa się. Kiedy sam prowadziłem stronę, starałem się umieszczać tylko kilka, tak żeby nie przeszkadzały w odbiorze treści. Można to zrobić z głową i bez nachalności.



