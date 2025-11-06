Ciekawa alternatywa dla Ublock Origin - AdNauseam
Prócz blokowania reklam, dodatek "po cichu" klika na ślepo w każdą reklamę rejestrując u reklamodawcy wizytę, co utrudnia mu śledzenie i zbieranie danych. Dodatek jest zbudowany na bazie ublocka. Więcej na filmiku(angielski wymagany) i na stronie https://adnauseam.io/Haitz
Komentarze (47)
Chyba raczej na odwrót. Właśnie tracking to jest jeszcze bardziej efektywny, przynajmniej w stosunku do uBlocka. Widać, dokładnie po jakich stronach się szlajałeś, kiedy na nie wchodziłeś, no i wiadomo, że używasz AdNauseam, bo normalny użytkownik nie kliknie tyle reklam tak szybko.
Szanuje ten projekt za robienie "szumu" informacyjnego dla reklamodawców, ale proszę nie okłamywać ludzi, że im to poprawia prywatność.
Ja odpalam brave na silniku chroma
0 reklam ! YouTube premium w standardzie!
żadnych blokerów instalować nie muszę a wy i jakieś cuda wymyślacie 😂😂😂
Na Wykopie to już momentami wygląda jak choinka – wszystko miga, wyskakuje, przesuwa się. Kiedy sam prowadziłem stronę, starałem się umieszczać tylko kilka, tak żeby nie przeszkadzały w odbiorze treści. Można to zrobić z głową i bez nachalności.
Dlatego
Jeśli ktoś przy każdej wizycie na dowolnej stronie widzieć captchę od CloudFlare i przy każdym wyszukiwaniu w Google również ( ͡° ͜ʖ ͡°) Bot-like behavior.