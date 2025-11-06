Wybiegali Niepodległą wokół Warszawy. Białoruscy imigranci podziękowali Polsce
W miniony weekend białoruska społeczność biegowa Run Wawa Run narysowała wokół Warszawy kontur Polski. Jak wyjaśnił jeden z organizatorów symbolicznej sztafety na 435,5 km, w ten sposób złożyli Polakom życzenia z okazji Dnia Niepodległości i podziękowali Polsce, gdzie uciekli przed Łukaszenką.Fire_Scout
Trasę z 2021 trzeba nieco na żywca modyfikować, bo kilka rzeczy jest nieprzejezdnych, gdzieś podtopienia, jakiś most w środku lasu podmyty, nowe zabudowania. Czasem się błądzi. Polecam wcześniej wyjechać, żeby po ciemku przez Chropoczów, Lipiny, Szombierki i Bobrek nie śmigać :D
Ogólnie bardzo fajny gest i życzę szybkiego obalenia kartoflanego uzurpatora.
żywie Biełaruś - i budzie żyć jak nie żyła nikoli!