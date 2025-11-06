W miniony weekend białoruska społeczność biegowa Run Wawa Run narysowała wokół Warszawy kontur Polski. Jak wyjaśnił jeden z organizatorów symbolicznej sztafety na 435,5 km, w ten sposób złożyli Polakom życzenia z okazji Dnia Niepodległości i podziękowali Polsce, gdzie uciekli przed Łukaszenką.