Na 25 lat więzienia skazał Sąd Okręgowy w Rzeszowie Dorotę G. za uduszenie ośmioletniego syna. 37-latka miała docisnąć koc do jego twarzy. Wyrok nie jest prawomocny. Do zabójstwa chłopca doszło 10 lipca 2024 r. w domu, w którym mieszkał wraz z rodzicami w Chałupkach Dębniańskich w powiecie leżajskim