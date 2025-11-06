Przez pięć minut dusiła 8-letniego syna. Wyrok ws. dzieciobójczyni
Na 25 lat więzienia skazał Sąd Okręgowy w Rzeszowie Dorotę G. za uduszenie ośmioletniego syna. 37-latka miała docisnąć koc do jego twarzy. Wyrok nie jest prawomocny. Do zabójstwa chłopca doszło 10 lipca 2024 r. w domu, w którym mieszkał wraz z rodzicami w Chałupkach Dębniańskich w powiecie leżajskimStopa_Szopa
Zaraz się okaże że tak naprawdę to syn ją
@Makarow: obrzydliwe wybielanie morderców, baba jak coś zrobi to zaraz jest wybielana przez wszystkich, totalne obrzydlistwo
Przynajmniej w połowie miała rację - że ofiarami są dzieci.
@Calodobowy:
W tekście jest napisane dlaczego do tego doszło i czyja to
Komentarz usunięty przez moderatora
