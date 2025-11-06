Czy piractwo znów stanie się w Polsce normą?
Rosnące koszty życia oraz usług streamingowych, coraz gorsza biblioteka i spadająca jakość usług - wszystko to składa się na to, że w stronę piractwa zwracają się kolejne osoby. Choć powrót do czasów z przełomu XX i XXI wieku nam nie grozi, piractwo zyskuje mocno na popularności - zarówno w Polsce,HardWax
Komentarze (38)
Dlaczego? Bo jak ktoś ma płacić takiemu HBO czy Apple po 30zł miesięcznie, po to by obejrzeć 4 odcinki swojego serialu, to jest to nieopłacalne.
Głównie dlatego, że na platformie oprócz tego serialu są same śmieci.
Piractwo oprogramowania nie wróci, z tego powodu, że ludzie nie chcą ściągać na swój komputer prezentów z Rosji, Chin czy innego Tadżykistanu xD
była o tym już jazda/afera na reddit jak spotify okłamuje klientów z HQ.
Jeśli chodzi o Filmy i seriale to obecnie aż żal płacić za to coś. Ponadto jest tyle usług i takie rozbicie że szkoda wykupywac 5 abonamentów, by potem się okazało że i tak za serial musisz dopłacić. Ceny gier są takie że albo czeka się aż ceny spadną albo piraci. A są takie studia jak paradox
Jedynym powodem powrotu do piractwa jest rozdrobnienie, które ma miejsce głównie w branży VOD. W muzyce nie ma takiego
Co miesiąc płacę za Tidal, Netflixa, HBO, Disney+, Polsat box go i Canal +. Nie wykupię kolejnej platformy.
Obejrzałem gdzie indziej.
Nigdy nie przestałem i nie zamierzam.
Ten uczuć, gdy strona z piratami na życzenie potrafi dać Ci więcej contentu jak dowolny, legitny pov ( ͡° ͜ʖ ͡■)