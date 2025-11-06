Nie wiem w czym problem, ściągać i tyle, jest wolnośc? jest, jaka by nie była, ale jest, ja wystarczy że mam netfixa - tylko jeszcze ten rok i wiecej żadych stramingów nie będę miał, kusiło mnie amazon, ale odpuszczam, jak przejrzałem co tam mają to raz że większość oglądałem, dwa wszystko jest tam gdzie jest, szkoda mi kasy, bo oglądam raz na weekend coś, a na tygodniu nie mam czasu, więc po Pokaż całość