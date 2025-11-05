Zmuszali Polaków do żebractwa i pracy w Niemczech. Rumuni oskarżeni
Prokuratura Okręgowa w Sosnowcu skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko dwojgu obywatelom Rumunii. Para miała trudnić się handlem ludźmi oraz brać udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Jak ustalili śledczy, proceder obejmował nie tylko województwo śląskie, ale także inne miejscowości.gerwazy-oko
