Prokuratura Okręgowa w Sosnowcu skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko dwojgu obywatelom Rumunii. Para miała trudnić się handlem ludźmi oraz brać udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Jak ustalili śledczy, proceder obejmował nie tylko województwo śląskie, ale także inne miejscowości.