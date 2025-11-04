Szpitale odsyłają chorych na raka? Jest reakcja ministerstwa
Ministerstwo Zdrowia stanowczo zaprzecza informacjom o "odsyłaniu" chorych onkologicznych i przekładaniu ich leczenia na przyszły rok. Resort podkreśla, że świadczenia onkologiczne są nielimitowane, a Narodowy Fundusz Zdrowia na bieżąco realizuje zobowiązania wobec szpitali.Stopa_Szopa
- #
- #
- #
- #
- #
- 41
- Odpowiedz
Komentarze (41)
najlepsze
@jack_: Weź mnie nie rozśmieszaj. NFZ nie płaci szpitalom od miesięcy za nadwykonania ale oczywiście limitów nie ma. Nawet w artykule ministerstwo się chwali, ze dopiero teraz rozliczyli nadwykonania za pierwszy kwartał, czyli zalegają szpitalom z płatnościami za pół roku.
@jack_: A ty masz czy jedynym jest "bo ministerstwo tak powiedziało"? I tak jak napisałem wyżej - ministerstwo twierdzi, że limitów nie ma ale za nadwykonania od miesięcy nie płaci.