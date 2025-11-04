Jakoś mi ich nie szkoda...



Polak, Niemiec, Francuz i Anglik.

Anglik mówi: zamontowaliśmy w Londynie 10 tysięcy kamer, nic nam nie umknie.

Francuz: u nas 20 tysięcy policjantów na ulicach, nie ma ch.ja, nie dojdzie do żadnego zamachu.

Niemiec: u nas uruchomiliśmy Bundeswehrę, drony, najnowszy sprzęt NATO, żaden terrorysta nie dokona zamachu!

Patrzą na Polaka, a ten dopija p--o i mówi zdziwionym głosem: terroryści? jacy ku.wa terroryści???.