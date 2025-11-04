Niemcy: coraz więcej miast rezygnuje z jarmarków bożonarodzeniowych
W Overath odwołano tradycyjny jarmark świąteczny. Organizator Stowarzyszenie Marketingu Miejskiego Overath przyznał, że nie jest w stanie pokryć kosztów wymaganych środków bezpieczeństwa, w tym barier ochronnych i ochrony antyterrorystycznej.TomMen
Niemcy tak chcieli to tak mają.
Niemcy chcą żeby ich dzieci były gwałcone i bite przez nielegalnych imigrantów to tak mają.
Nie widzę powodu żeby im mówić jak powinni żyć xD
@CzteryTrzeciePiRdoTrzeciej: dlaczego?
@bregath: aż tak to nie, ale to jakaś fantastyka, bajeczka z bogiem itd. po co to komu?
Polak, Niemiec, Francuz i Anglik.
Anglik mówi: zamontowaliśmy w Londynie 10 tysięcy kamer, nic nam nie umknie.
Francuz: u nas 20 tysięcy policjantów na ulicach, nie ma ch.ja, nie dojdzie do żadnego zamachu.
Niemiec: u nas uruchomiliśmy Bundeswehrę, drony, najnowszy sprzęt NATO, żaden terrorysta nie dokona zamachu!
Patrzą na Polaka, a ten dopija p--o i mówi zdziwionym głosem: terroryści? jacy ku.wa terroryści???.
@mrjetro: Co to za święta, jak nie popijesz.
Dalej uważam, że pragmatyczny naród niemiecki nie zapomiał do czego ma wprawę.
Może to kwestia najbliższej dekady i zapaści Szwecji, może Anglii czy Francji żeby reszta sie obudziła i wtedy jak machina ruszy to znowu wszystkie zaszłości będą wyrównywane.