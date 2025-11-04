Rachunki za prąd znów w górę. Opłata mocowa podniesiona o połowę
W 2026 r. rachunki za prąd znacząco wzrosną. Urząd Regulacji Energetyki ogłosił nowe stawki opłaty mocowej daniny doliczanej do rachunków za energię, która finansuje utrzymanie elektrowni w gotowości do pracy. Średni wzrost wyniesie aż 50 proc. Oznacza to, że największy skok od momentu wprowadzeniKapitanTorpedal
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 57
- Odpowiedz
Komentarze (57)
najlepsze
A nie... Czekaj....
@Danuel: Jemu to powiedz:
https://x.com/Amin_pl/status/1975154099244191749
Komentarz usunięty przez moderatora
Straszna to bedzie opłata ( ͡° ͜ʖ ͡°)
- rachunek wzrośnie o 3.50 zł
czy
- apokalipsa, prąd drożeje, jedna z opłat w górę o połowę, O POŁOWĘ
No wiadomo, że tu nie chodzi o fakty, a o wywołanie gównoburzy i clickbait