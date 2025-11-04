Opłata mocowa w 2025 roku dla E.ON (i innych dostawców) zależy od rocznego zużycia prądu i jest naliczana w przedziałach: poniżej 500 kWh (\(2,86\) zł miesięcznie), od 500 do 1200 kWh (\(6,86\) zł miesięcznie), od 1200 do 2800 kWh (\(11,44\) zł miesięcznie) i powyżej 2800 kWh (\(16,01\) zł miesięcznie).



Straszna to bedzie opłata ( ͡ ° ͜ ʖ ͡ ° )