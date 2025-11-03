Tę drogową awanturę komentowali wszyscy. Teraz zajmie się nią sąd.
Nawet trzy lata więzienia grożą właścicielce popularnej w Szczecinie restauracji i dwóm mężczyznom, którzy napadli na taksówkarza w Szczecinie. Prokuratura skierowała do sądu akt oskarżenia w głośnej sprawie ze stycznia tego roku.sticky
Komentarze (24)
@Vorsk: ten to powinien dostać 10 lat więzienia a potem k---a jakiś psychiatryk. tacy nie powinni chodzić między ludźmi.
zakładam że nie
Teraz? Przecież nawet jeszcze dwa lata nie minęły, po co ten pośpiech?
@waligora: kiedy ostatnio w Polsce ktoś dostał niżem za zwrócenie uwagi w autobusie?