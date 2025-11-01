Policyjna łapanka w Warszawie #1
Znalezione na yt. Film nie mój. W dniu 28 października 2025 roku o godzinie 23:30 na ul. Smolnej 30 w Warszawie zostałem bezprawnie zatrzymany przez funkcjonariuszy Policji.mac_maco
@Kowalska2: A stanie się nic, bo patola sądowa zwana żartobliwie sędziami zazwyczaj przymyka oko na naruszenia funkcjonariuszy i bierze ich konfabulacje z połykiem.
To g@wno-sędziowie wyhodowali problem. Nigdy nie bronili wartości konstytucyjnych, za to często bronili sitw, układzików, poczucia władzy znajomków i metod z poprzedniego ustroju.
W między czasie zwracasz się do tych niższych stopniem, że powinni uważać co robią, bo przekraczają
Jedziecie na komendę, ale to jest sobota wieczór, a przełożony będzie dopiero w poniedziałek rano,
Starego Wiecha sobie poczytaj, to się dowiesz.
Jesteś znaną pomarańczką teraz jesteś bordo. Kto ci płaci?
Chociaż jedno dobrze powiedziałeś, że pomilicja go sterroryzowała.