"Szarpanina w restauracji. Radny twierdzi, że zaatakowała go burmistrz"
Przepychanki, wzajemne oskarżenia i interwencja policji tak skończyło się środowe spotkanie nowej burmistrz Dusznik-Zdroju Urszuli Karpowicz i radnego Jarosława Kwolka. Szarpaninę obu tych osób nagrały kamery. Radny twierdzi nawet, że dostał od nowej burmistrz prawym sierpowym w rękę.paramedix
Komentarze (18)
najlepsze
Teraz jak czyta co tam się dzieje, to pewnie obraca się w grobie. Ale bez serca, bo to w Warszawie jest. Ewentualnie serce wiruje osobno.
Ale tu przynajmniej widać, że to damski bokser jest "ofiarą".