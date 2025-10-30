Przebrani za policjantów napadali na przestępców w UE. To Polacy
Piętnastoosobowa grupa Polaków podszywająca się pod policyjne oddziały specjalne napadała na nielegalne fabryki papierosów na terenie Unii Europejskiej. Centralne Biuro Śledcze Policji i służby Belgii, Holandii oraz Niemiec rozbiły międzynarodowy gang.Stopa_Szopa
- 52
- Odpowiedz
Komentarze (52)
najlepsze
Alternatywna wersja
nie chcę nic mówić ale wrzucam temat może jakiś kolejny fajny kryminał z tego powstania 😂