Umowa podpisana. Zakłady Bumar
Zakłady Mechaniczne Bumar-Łabędy oraz południowokoreański koncern Hyundai Rotem podpisały umowę dotyczącą transferu technologii i uruchomienia produkcji czołgów K2 w Polsce. To przełomowy krok w odbudowie potencjału polskiego przemysłu zbrojeniowego i wzmocnieniu bezpieczeństwa krajurybak_fischermann
- #
- #
- #
- #
- #
- 37
- Odpowiedz
Komentarze (37)
najlepsze
Jak dobrze pójdzie to będzie się go dalo nawet sprzedawać za granicą. Pewna rozpoznawalność już jest zapewniona
Komentarz usunięty przez moderatora
Miej szacunek do każdej pracy, bo każda jest istotna, a nie każdy lubi sobie rączki brudzić.
Inna rzecz, że pracownicy szeregowi na bank mają już świeże wieści, a tak przynajmniej im się wydaje, bo głuchy telefon działa.