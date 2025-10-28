Genialne i proste wyjaśnienie efektu Coriolisa!
Ciekawie pokazany efekt Coriolisa na eksperymentach z wodą i strzałami, dlaczego obiekty na obracającej się Ziemi (jak wiatry, prądy morskie, a nawet pociski) nie poruszają się po linii prostej. To zjawisko tworzy huragany i globalne pasy wiatrów!mirekwirek
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 12
- Odpowiedz
Komentarze (12)
najlepsze
Pamiętam, że kiedyś miałem w gimnazjum albo LO test z narysowaniem kierunku wiatrów/prądów z tej planszy, którą tam pokazuje i oczywiście nie umieli tego wytłumaczyć w zrozumiały dla nastolatka sposób...
@miszczu90: bo grawitacja zakrzywia przestrzen i zmienia tor ruchu takich objektow. Bez zakrzywienia poruszałyby sie po liniach prostych.