Odpalanie starej Vistuli w warunkach polowych
Majsterkowie przywracają do życia stary kombajn, nie wiem dlaczego ale bardzo satysfakcjonujący do oglądania jest tego typu kontent..stigmatic
27
- Odpowiedz
Komentarze (27)
najlepsze
Koleś jest żołnierzem :D
@stigmatic: Bo obecnie wszędzie tylko zniszczenie, złodziejstwo i bezsensowność. Miło się oderwać od tego wszystkiego i popatrzyć (nie mówię już o samym uczestnictwie) jak ktoś coś tworzy/naprawia :)
Ale to tylko moja teoria bo uwielbiam tworzyć :)
@kwanty: ale w ich filmach najczęściej występuje złom. Zobacz np odcinek z odpalania KRAZa. Pod filmem był link do kupna tego co było na placu w cenie złomu. Tam najczęściej pojazdy które odpalali mają następny przystanek w hucie.
Jak "zwrotnice w maluchu" (kto to pamięta???też smarowanie kalamitką, a i tak ciężko chodziło). Jakoś żaden cywilizowany pojazd tak starożytnych rozwiązań nie powielił.
Sprzęt zachodni- normalne łożyska, ślizgi samo smarowne, tuleje, kosmiczna technologia...
Większość quadów ma kalamitki w zawieszeniu, nawet w 2025 roku. Każdy sprzęt ciężki z połączeniami
Dzisiaj te sprzęty są bardziej profesjonalne, dokładniejsze, wielozadaniowe, wyższa technologia. Przez co nie każdy to naprawi, a jak nawet przeszkoli się, to za bardzo nie ogarnie części zamiennych, bo skąd brać firmware to tych części-wszędzie mikroprocesorki, z firmwarem, które jest zamknięte. Tylko od producenta, a on też wiecznie tego klepać nie
@new-object: jakoś zakłady od cziptuningu silników nie mają z tym problemu