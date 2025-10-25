Język Polski jest jednym z najprecyzyjniejszych języków w Europie. Na przykład, ze względu na użycie przypadków gramatycznych nie ma praktycznie ryzyka pomylenia dopełnienia dalszego z bliższym. Zaimki zwrotne (nieistniejące np. w angielskim) zapewniają precyzję w określaniu kto jest adresatem danej czynności. Ogromna mnogość różnych form liczebników, nieporównywalna z innymi językami indoeuropejskimi również sprzyja precyzji wypowiedzi. Nawet zdania wielokrotnie złożone mogą być klarowne i jednoznaczne. Trzeba tylko umieć się tym językiem posługiwać, a Pokaż całość