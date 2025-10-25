Sztuczna inteligencja pokochała język polski?
Język polski uznano za najlepszy do promptowania jest najbardziej precyzyjny pod względem wydawania poleceń sztucznej inteligencji wynika z najnowszych analiz. Ale AI ma z nim pewien problem.banzi
Komentarze (26)
najlepsze
Tylko trzeba na nowo wrócić do szkoły i pisać rozprawki co się oczekuje ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Ale to szansa dla wszystkich humanistow!
No naprawdę świetny artykuł, brawo.
W teście needle in a haystack chodzi o to, że informacja w bardzo długim tekście jest zawarta.
Mam nadzieje że wtedy nie będzie żadnej pomyłki jak ostatnio z tym mało precyzyjnym angielskim ( ͡° ͜ʖ ͡°).
@Korda: IMO:
AI coraz częściej jest postrzegana jako przyjaciel, powiernik, partner, itp., posiadająca uczucia, emocje, itp.
I coraz więcej przez to pojawia się clickbaitowych tytułów artykułów, żerujących na niewiedzy w społeczeństwie, jak działa
słuzy ai, wg tego Polak zostal stworzony, zeby pisac prompty.