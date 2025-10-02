Język polski najlepszy w testach sztucznej inteligencji
Język polski najlepiej działającym językiem w długokonktekstowych (64K-128K tokenów) zadaniach NIAH, angielski dopiero na miejscu 6.framugabezdrzwi
Komentarze (29)
najlepsze
Swoją drogą słucham czasem opowiadań sci-fi na YT i te tłumaczone z ang. mają ciekawą cechę mylą you z thou czyli Wy z Ty :P bardziej złożony 'gender' pomaga na przykład w określeniu z kontekstu podmiotu wypowiedzi
@martw: też jestem dyslektykiem. AI łatwiej sobie radzi z błędami w informacji niż z wnioskowaniem informacji z kontekstu. dalej jest lepiej jak napiszesz po polsku "Twuj" i "Wszasze" niż You i You ;)
gdy piszę do dyslektyka, a on pisze, że nie rozumie do końca co napisałem, to jednak mam nadzieję, że czasem z echem powróci zrozumienie.
jak u mnie to bywa, kwestia czasu i odbić, na synapsach oczywiście ;)
A wynika to z tego, że język polski marnuje więcej tokenów niż chiński. Słowo, które po chińsku ma jeden token, po polsku ma:
- token na temat
- token na końcówkę fleksyjną (odmiana przez przypadki, czasy)
- token na przedrostek jeżeli to tryb dokonany
