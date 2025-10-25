Fajne na weekendowy projekt. Zbudowałem kilka node, kupiłem nawet Sensecap żeby nosić przy sobie, ale po miesiącu mi się znudziło bo realnie nie ma z kim gadać, bo na koniec dnia to nie jest do gadania tylko komunikacji kryzysowej, a i tak jak przyjdzie kryzys to nikt z tego nie będzie korzystał.