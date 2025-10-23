Polskie hutnictwo wraca do gry. Ruszyła inwestycja za 840 mln zł
Czwartek był dniem oficjalnego otwarcia nowej walcowni Cognor w Siemianowicach. Zbudowana na terenie dawnej Huty Jedność walcownia da holdingowi 450 000 ton nowych mocy produkcyjnych. Inwestycja kosztowała 840 mln złotych, a budowa wraz z przygotowaniem inwestycji trwała 8 lat.Bobito
