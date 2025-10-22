Ma 92 lata i wciąż ratuje ludzi!
Choć dawno mógł już odpoczywać, on wciąż zakłada biały fartuch i idzie do szpitala. Doktor Zbigniew Wlazło ma 92 lata istarnak
Komentarze (50)
najlepsze
Wiadome, jak leczyć to za darmo konowały, a po dyżurze iść jebnąć wykafelkować jakiś sracz za 30.000zł żeby kasa się zgadzała xddddd
No debil.
@Zle_Japko: On teraz pracuje jako wolontariusz, a mógłby na części etatu/zleceniu. Rozumiesz różnicę? On chce pomagać ludziom, a nie liczyć dutki.
@chlopiec_kucyk: z jednej strony - ludzie starsi którzy pracują i czują się potrzebni, zasadniczo dłużej żyją i ich jakość życia, mobilność, sprawność, a także stan psychiczny - są lepsze.
Z drugiej - jest pora na pracę, jest czas odpocząć. Za 10-15 lat jedyni którzy będą pamiętać że taki człowiek dużo pracował w życiu i stawiał na życie zawodowe - będą
po prostu to lubie
25% rezydentów zarabia mniej niż około 5 930 zł brutto.
Wynagrodzenia 25% rezydentów zarabia powyżej około 11 050 zł brutto.
8000 złotych brutto, to się zarabia tyle w małej mieścinie jako specjalista w zakładzie produkcyjnym, gdzie wykształcenie jest często zbędnym dodatkiem.
@BohunChleba: no i c-----o bo jest udowodnione, że z takim nastawieniem lekarz jest bardziej skłonny do podejmowania niepotrzebnego ryzyka, bo się wczuwa w jakiegoś superbohatera. Na każdych studiach medycznych studentom wybija się z głowy takie bzdury o powołaniu na pierwszym roku
Milion na miesiąc!
Kto da więcej xdddd
Nie strzelaj sobie za dużo po kolanach, bo później chodzić nie można