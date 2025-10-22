Łóżka przestały działać bo serwery padły. Kuriozalne skutki awarii chmury Amazon
Właściciele inteligentnych materacy Eight Sleep, nie mogli normalnie spać - ich łóżka zablokowały się w pozycji uniesionej i z włączonym podgrzewaniem.FredOnizuka
- Odpowiedz
Komentarze (80)
Bo fizyczny panel z boku materaca z przyciskami i pokrętłem to za dużo. XD
@Commodore_64: Fizyczny? Taki jak w XX wieku? Taki dla dziadersów? A fe.
@Altar: Ja nie mogłem dostać się do mieszkania więc musiałem nasrać do paczkomatu.
Mamy chodzić po sklepie i oglądać na YT recenzję każdego produktu co tam leży na półce?
@voot: Ale chodzi o to, że wiedzą kiedy się ciupciasz.( ͡º ͜ʖ͡º)
Wersja chmurowe powinna być dodatkiem, a podstawowo komunikacja powinna być po bluetooth.
Konsumentów? Bo nie potrafią sobie sami tego zrobić pod Home Assistantem albo na Arduino?
Ludzie mają prawo nie znać się na tym. Kupują produkt i ufają, że będzie poprawnie działał. To zadanie prawodawcy aby nie dopuszczać do obrotu urządzeń, które mogą przestać działać bez połączenia z serwerem.
"CEO obiecał, że jego zespół "będzie pracował całą noc", aby stworzyć tryb umożliwiający działanie urządzeń