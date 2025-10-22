Pilny apel policji
Ma ok. 45 lat, mówi po polsku, ale nie wie, kim jest. Warszawska policja prosi o pomoc w identyfikacji kobiety, którą zncham_grubianski
- #
- #
- #
- #
- 20
- Odpowiedz
Ma ok. 45 lat, mówi po polsku, ale nie wie, kim jest. Warszawska policja prosi o pomoc w identyfikacji kobiety, którą zncham_grubianski
Regulamin
Reklama
Kontakt
O nas
FAQ
Osiągnięcia
Ranking
Komentarze (20)
najlepsze
Co się tam znowu dzieje na tych plebaniach???
Bardziej wygląda na amnezję.
Komentarz usunięty przez moderatora