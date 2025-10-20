Mały chłopiec zmarł po szczepieniu
Tragedia w Gąsawie. Sześciomiesięczny chłopiec zmarł kilka dni po szczepieniu. Jedna z podanych dawek okazała się przeterminowana. Czy to mogło być przyczyną śmierci -na razie nie wiadomo. Sprawa jest badana przez odpowiednie służby. To wydarzenie może stać się argumentem dla przeciwników szczepień.dariusz_
Komentarze (114)
Argumentem przeciwko szczepieniom jest fakt, że mając wyszczepienie szczepionką DTP na poziomie 94,3% mamy 1 zgon? XD Obawiam się że to właśnie doskonały argument za szczepieniami.
Więcej dzieci umiera od zakrztuszenia się cukierkiem i uduszenia ale jakoś nie widzę ogólnopolskich marszów za zakazem sprzedaży twardych okrągłych słodyczy.
@Morf: pytanie czy w ogóle zgon jest powiązany ze szczepieniem poza zbiegiem czasowym...
@Blackbeard: serio ktoś jeszcze ten mit powtarza? ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Czyli clickbait na tą chwile i sianie szurskiej propagandy.
Oto dane GUS o zgonach dzieci, przy czym są to zgony inne niż nieszczęśliwe wypadki:
Rok 2014 – 1658 zgonów, w tym 65 zgonów SIDS i „z nieznanych przyczyn”
Rok 2015 – 1543 zgony, w tym 66 zgonów SIDS i „z nieznanych przyczyn”
ale niesmak pozostał
Wprawdzie było to 40 lat po podaniu szczepionki ale nie wykluczone że też byłą przeterminowana!
zakop za g---o i manipulację opa