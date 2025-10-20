Sensacja archeologiczna: Odkryto bochenek chleba z wizerunkiem Jezusa sprzed 120
Historyczny przełom w Anatolii. Archeolodzy natrafili na doskonale zachowany, ponad tysiącletni bochenek chleba z wizerustarnak
- #
- #
- #
- #
- #
- 21
- Odpowiedz
Historyczny przełom w Anatolii. Archeolodzy natrafili na doskonale zachowany, ponad tysiącletni bochenek chleba z wizerustarnak
Regulamin
Reklama
Kontakt
O nas
FAQ
Osiągnięcia
Komentarze (21)
najlepsze
VII/VIII wiek to już jest w świecie śródziemnomorskim ustabilizowane, panujące chrześcijaństwo.
Bez chlebka sie nie najesz!