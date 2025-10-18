Polak odwiedza wioskę Amiszów w USA - dzień w świecie bez TikToka i prądu
Na mapie USA Shipshewana wygląda jak nic szczególnego, małe miasteczko w Indianie, które wielu kierowców mija...CKM_POLSKA
- #
- #
- #
- 55
- Odpowiedz
Na mapie USA Shipshewana wygląda jak nic szczególnego, małe miasteczko w Indianie, które wielu kierowców mija...CKM_POLSKA
Regulamin
Reklama
Kontakt
O nas
FAQ
Osiągnięcia
Ranking
Komentarze (55)
najlepsze
A co cię powstrzymuje? Pewnie to czym różnią się społeczności Amiszów uprawiające ziemię, od bycia bezdomnym xD
Potem byłem nad Niagarą i tam też byli. Okazało się że nie mają problemu z samolotami, bo to nie oni prowadzą xD
uczelnie zeby ktos to wynalazl, fabryki, ochrona w razie konfliktow... cale dzialajace panstwo wokol nich.
Nie mam nic do zycia inaczej, powoli, odcieci od technologii itp ale tak jak mowisz, latwo sie to robi kiedy przychodzisz na gotowe w zamoznym kraju
niech spróbują byc amiszami w
Jaaasne. W USA Kinder Niespodzianka jest zakazana
i zafundowała im leczenie, m.in. stomatologiczne
Dziewczyny po 30 lat, wszystkie nie miały zębów, bo od dzieciństwa leczy je kowal. Wszystkie musiały mieć zrobione implanty
Jak jest technologia to jakiś innowacyjny amisz może poprosić o zgodę i jej używać np przez parę miesięcy a społeczność (zwłaszcza starszyzna) się przygląda.
Potem decydują czy to dozwolone czy nie.
I wszystkie zakazy mają uzasadnienie. Np samochodów nie mają bo ludzie z samochodami zamiast spędzać czas z sąsiadami wolą sobie na weekend wyskoczyć do innego miasta-powodują rozpad więzi
Jak dla mnie brzmi jak niemal każdy system polityczny na świecie └[⚆ᴥ⚆]┘