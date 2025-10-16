Czy pan rolnik kiedykolwiek zainteresował się dlaczego opłaca składki emerytalne w wysokości ułamka tego co inni? A może podatek chciałby płacić? Męczy mnie ten garb rolniczo- górniczy. Zawsze ceny skupu za niskie albo pogoda nie ta. A czy mnie ktoś pytał czy mi dopłacić do firmy w gorszych miesiącach? Załóżcie sobie spółdzielnię, przetwórnię, sieć sklepów i przestańcie na te markety ciągle narzekać.