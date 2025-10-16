Rozjechał traktorem 25 tys. kalafiorów. Padło ostrzeżenie dla konsumentów
- Stać was na markety? Jak upadną rolnicy, nie będzie nas, nie będzie też was...ken-wawa
@Peter_Sinclair: XD
Ten KRUS to są grosze dla takiego rolnika i nawet tego nie zauważa. KRUS był głównie dla ludzi, którzy tylko udawali rolników, mieli kilka hektarów na własny użytek i to było tak na prawdę ukryte bezrobocie. To było bardziej takie 500+ dla bezrobotnych na wsi.
Truskawki z Niemiec, które trzeba zebrać, opłacić pracownika, przetransportować w warunkach chłodniczych,
Cena- 15 zł/kg
Pierwsze polskie?
27zl/kg
Miałem w rodzinie rolników i przykładowo mrkev każdy z rodziny miał wiadrami. Sprzedaż kontraktowana, reszta sezonowana, a i tak zostawało... No i nie dało się sprzedać, bo sąsiedzi też mają i w skupie często nawet nie chcieli przyjmować.
@kureci_paratko: a w małych sklepach albo na targach to nie ma odpadów? myślisz że wszystko sie sprzedaje?
w swojej książce Suvorow wspomina że jak sprzedawał na targu arbuzy dla PGRu, to też najmniej 10% na koniec każdego dnia wywalał na śmietnisko
To znaczy gdzie mam kupować? Bo rolników znam kilku i żaden z nich nie sprzedaje bezpośrednio konsumentowi.
@Mircore: Przecież Polskie warzywa i owoce też masz normalnie nawet w tych podobno złych Niemieckich sieciach XD Problem jest taki, że oni się potrafią zesrać na przykład o zagraniczne pomidory w grudniu/styczniu w sklepach albo oto, że ludzie mandarynki lub banany kupują czyli cos co w Polsce nawet nie rośnie.
Albo chłodnie aby przechowywać kalafiory dłużej.
Tylko wtedy wyjdzie, że jak masz sposób i kontrahentów to na uj ci pole. Kupujesz surowiec za grosze, zarabiasz i stajesz się tym krwiopijcą pośrednikiem.
@armin-van-kutonger: o to to, znam takich kwasiarzy.
Polacy by docenili taki biznes.
W tej chwili mamy tylko zagraniczne markety, z jedzeniem z drugiego końca świata, którego połowa ląduje w koszu. Ale za to są liczne, blisko i łatwo dostępne.
Z drugiej strony są malutkie warzywniaki pochowane w ciemnych zaułkach, o których nikt nie wie i sporadyczne lokalne rynki, otwarte do południa, gdzie piękne jedzenie wala się po brudnych paletach
@Eillis: jakby to była polska rolnicza myśl biznesowa, to pewnie by sprzedawali odpady, których nie chcieli w skupie, w dodatku za ceny wyższe niż w markecie i płakali, że rząd ma im dać dopłaty, bo mają za mało klientów
A tak serio, to zapłać najpierw jeden z drugim zus, kredyty i paliwo płać normalnie nie preferencyjne. Zatrudnij sprzedawców (płacąc polskie koszty zatrudnienia pracownika), wynajmij powierzchnie handlowe, magazynowe, księgowość, uwzględnij straty za które "zła łunia" nie zwróci. Wtedy może zrozumiesz, że sama produkcja żywności to tylko ułamek łańcuch całej machiny pod tytułem "papu dla społeczeństwa".
@ZielonyCzort: Właśnie dla tego później podejście ludzi do rolników jest jakie jest między innymi przez to ego wywalone w kosmos.
Dobrym rolnikom życzę walizek pełnych dolców.
Mnie szokuje, że ktoś idzie do biedry i kupuje worek ziemniaków z zajebiście wielką flagą niemiecką XD
Jako państwo więcej zarabiamy na polskich produktach niż zagranicznych, to chyba jasne?