Europejski portfel tożsamości cyfrowej coraz bliżej. Rząd dostosowuje przepisy
W wykazie prac Rady Ministrów pojawił się projekt Ministerstwa Cyfryzacji, którego celem jest dostosowanie krajowych przepisów do unijnego rozporządzenia eIDEAS 2, przewidującego wdrożenie europejskiego portfela tożsamości cyfrowej. W Polsce tę rolę pełnić będzie aplikacja mObywatelkkecaj
Zaraz lewica będzie robiła fikołki zachwalając ten projekt, a na koniec zaklaszczą uszami ( ͡º ͜ʖ͡º)
@Pawel993: Zapisz sobie ten komentarz i wróć do niego, jak ci UE i państwo wyjadą z programem punktów kredytu socjalnego na modłę tego z Chin. A gdzieś po drodze sieć kamer z rozpoznawaniem twarzy i gromadzenie informacji + profilowanie - wszystko dla twojego dobra, obywatelu. Pamiętaj: uczciwi nie mają się czego obawiać, czy jak to tam szło.
Rządy udostępnią obywatelom aplikację, w której będą widoczne dane o tych obywatelach, które to dane te rządy już i tak posiadają.
No po prostu szury miały jak zwykle "rację" xD
@vojtas123: źle się kury nioso