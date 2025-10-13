Koniec sztucznie drogiego masła. "Bańka pękła", a to dopiero początek
Polacy przecierają oczy ze zdumienia: nie ma tygodnia, by któryś z dyskontów nie uruchomił potężnej promocji na masło.enterprize
najlepsze
Zmowa cenowa to jest teraz, bo cena spadła, a sklepy trzymają stałą i tylko robią te głupie "promocje".
A takiego wała! Bo ja kupuję tylko w promocji, ale więcej. I to mi wystarcza na dość długo, aż do następnej promocji.
Z reguły promocje były w tym samym czasie w kilku sklepach, widać Biedronka na dwie karty, Lidl na dwie karty. I do podziału z dziadkami.
@winsxspl Wreszcie ktoś normalny. Jak mnie irytują typy, którzy będą przepłacali ale z niczego nie zrezygnują, zamiast po prostu pokazać środkowy palec napędzanym cenom i zwyczajnie zmienić nawyki. Ja przy okazji wzrostu cen masła zacząłem stosować serki śmietankowe albo hummusy zamiast smarowidła, wychodzi taniej i zdrowiej, a do smażenia mam zamrożone masło kupione w promocji.
Niech se w dupe te promocje wsadzą.
Zresztą Polacy sami sobie zasłużyli lecąc jak bydło bo gdzieś rzucili srajtasmę 20 gr taniej
A kupować najtańsze? Juz teraz produkty premium są słabej jakości a co mówić o tych najtańszych. Żreć najgorsze jedzenie to trochę slabo.