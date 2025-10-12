Linut mint to jeden z najlepszych linuxów. Każdy linuksowy edgy boy będzie wyjeżdżał z archem, manjaro, fedorą, ale faktem jest, że mint to dystrybucja stabilna, działająca, z takim środowiskiem XFCE to już wogóle.

Na mint o wiele przyjemniej mi się pracuje niż na windows 11, aktualziacje działają w tle, nie muszę osobno aktualizować przeglądarki, pakietu biurowego ect.

Czemu Microsoft po Windows 7 zaczął tworzył systemy kupska?