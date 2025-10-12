Jak usprawniam i optymalizuję Linuxa? [Linux Mint 22.2]
Hej :) Na dziś przedstawiam Wam listę moich trików, modyfikacji i optymalizacji Linux Minta. Prawdopodobnie są też inne rzeczy, które można było tu umieścić, ale ta lista wyczerpuje to, co zwykle robię przy każdej instalacji ;) Zapraszam na film!olinuksieprzykawie
Komentarze (42)
najlepsze
( ͡º ͜ʖ͡º) porównanie 10/10
Na mint o wiele przyjemniej mi się pracuje niż na windows 11, aktualziacje działają w tle, nie muszę osobno aktualizować przeglądarki, pakietu biurowego ect.
Czemu Microsoft po Windows 7 zaczął tworzył systemy kupska?
Definitywnie, w sumie ja to osobiście Polecam minta każdemu kto nie miał styczności z linuxem a poprostu chce system który działa, jest dosyć prosty w obsłudze i jest stabilny, to linux mint spełnia te cechy.
Ale i tak wole Minta z Cynamonem