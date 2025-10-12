To się nagrałem w nowego Battlefield 6...
Kompletnie nie mam pojęcia o co chodzi. Grę zakupiłem w czwartek, a wczoraj pierwszy raz ją odpaliłem. Pograłem 2-3h, a następnie zagrałem jeden mecz w CoDa, aby sobie zrobić porównanie. Co najlepsze uznałem, że Bf6 to jednak nowa jakość i postanowiłem usunąć CoDa. Uruchamiam ponownie Battlefielda i widzę taki o to komunikat. Co za chichot losu...
Uprzedzam, że nie korzystałem z żadnych cheatów (na Xboxie nawet się chyba nie da) ani nie zachowywałem się wulgarnie.Wcześniej grałem na tym koncie w gry EA (Dead Space, BfV, Fifa) poprzez Game Pass Ultimate i problemów żadnych nie było.
Na Reddicie podobnych wątków jest sporo. (Jeden jest wręcz bliźniaczo podobny.) Póki co poszła apelacja + mail z prośbą o wyjaśnienie sytuacji. Niestety czytając historie innych graczy zaczynam się martwić, że będę czekać na odpowiedź do usranej śmierci...
Jedyny plus taki, że zwrot pieniędzy za grę dostałem prawie, że natychmiast. (Kupiłem przez MS Store korzystając z promki EA Play)
Czy ktoś z Was spotkał się z taką sytuacją?
Ku przestrodze. EA bezpodstawnie blokuje konto.
Automat robi false positive i w--------a perma banana.
Jak się człowiek odwoła to się ściągnie. Najwyżej potem nic nie kupi(albo nawet kupi jak jest głupi).
Jak się nie odwoła i obrobi dupę, to i tak nic to nie zmieni, bo inni ludzie to idioci, i tak będą sypać hajsem.
Korpo i tak wyjdzie na swoje.
Dopóki kraje nie zaczną porządnie regulować "cyfrowej własności" to nic się nie
Od razu zaznaczam, że nie korzystałem z żadnego nielegalnego oprogramowania (Na Xboxie chyba się nie da nawet) oraz nie zachowywałem się wulgarnie. Wcześniej na tym samym koncie grałem w gry EA (Dead Space, Bf5, Fifa) za pośrednictwem Game Pass Ultimate i wszystko było ok.
Póki co wysłałem apelację + poszedł mail do EA z prośbą o wyjaśnienie sytuacji.
NIe
Czy tu wyświetla co się powód blokady?
https://help.ea.com/en/help-tools/penalty-history/
Próbowałem odzyskać konto EA:
- Halo support, straciłem dostęp do maila na który przychodzi kod aktywacyjny do konta
- Możemy spróbować odzyskać konto, jakie gry były na koncie?
- „Podaje gry”
To by miał bana a nie usunięte konto.
Dezaktywacja konta to na 90% inne naruszenia, najczęsciej jakieś niggery w chacie musiały padać lub zakupy przez VPN albo ze sklepów z kluczami.