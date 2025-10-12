To się nagrałem w nowego Battlefield 6...

Kompletnie nie mam pojęcia o co chodzi. Grę zakupiłem w czwartek, a wczoraj pierwszy raz ją odpaliłem. Pograłem 2-3h, a następnie zagrałem jeden mecz w CoDa, aby sobie zrobić porównanie. Co najlepsze uznałem, że Bf6 to jednak nowa jakość i postanowiłem usunąć CoDa. Uruchamiam ponownie Battlefielda i widzę taki o to komunikat. Co za chichot losu...

Uprzedzam, że nie korzystałem z żadnych cheatów (na Xboxie nawet się chyba nie da) ani nie zachowywałem się wulgarnie.Wcześniej grałem na tym koncie w gry EA (Dead Space, BfV, Fifa) poprzez Game Pass Ultimate i problemów żadnych nie było.

Na Reddicie podobnych wątków jest sporo. (Jeden jest wręcz bliźniaczo podobny.) Póki co poszła apelacja + mail z prośbą o wyjaśnienie sytuacji. Niestety czytając historie innych graczy zaczynam się martwić, że będę czekać na odpowiedź do usranej śmierci...

Jedyny plus taki, że zwrot pieniędzy za grę dostałem prawie, że natychmiast. (Kupiłem przez MS Store korzystając z promki EA Play)

Czy ktoś z Was spotkał się z taką sytuacją?