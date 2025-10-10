120 tysięcy aut utknęło w 24-godzinnym korku
Imponujące nagranie z drona obiega świat, pokazując, jak wygląda powrót do domu po największych chińskich świętach.RMF24
- #
- 44
- Odpowiedz
Imponujące nagranie z drona obiega świat, pokazując, jak wygląda powrót do domu po największych chińskich świętach.RMF24
Regulamin
Reklama
Kontakt
O nas
FAQ
Osiągnięcia
Ranking
Komentarze (44)
najlepsze
https://www.rmf24.pl/fakty/swiat/news-korek-do-ksiegi-rekordow-guinnessa-mial-344-km,nId,1431619 w 2014
Ludzie musieli się grzać na odpalonych silnikach, bo na zewnątrz była minusowa temperatura. W większości spalinówek paliwo się skończyło i trzeba było ratować ludzi przez zamarznięciem.
W tym samym
Większość z nich i tak pewnie była szczęśliwa, że na tylko jeden dzień utknęli, zamiast dwunastu ( ͡° ᴥ ͡°)