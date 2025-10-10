"Najdłuższy korek na świecie miał miejsce w Pekinie, w Chinach, na drodze ekspresowej Pekin-Tybet (China National Highway 110) 14 sierpnia 2010 roku. Korek rozciągał się na około 100 kilometrów i trwał przez 12 dni, co czyni go najdłuższym korkiem w historii."