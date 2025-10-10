Tutaj policja dojedzie Ciebie i to tak, że się osmarkasz!
Jaworska komenda policji. To co tu się dzieje, to już nie tylko tolerowanie gangsterki, ale gangsterka sama w sobie. Strzelają do siebie samych, kłamią, pomawiają, doprowadzają do nieprzytomności, stosują groźby karalne i to przy świadkach i przed kamerami. Tak komendant spełnia swoje cele - poprawicichy_ginter
Komentarze (66)
Policjant jest czuje się bezkarny, a sądy są bez radne
@Supaplex: Nie, sąd nie jest bezradny. Jest art 231 KK. Jeśli sąd stwierdza, że nie było podstaw prawnych do legitymowania / zatrzymania, to oznacza jedno - policjant przekroczył swoje uprawnienia czym działał na szkodę interesu prywatnego. Przyjmijmy nawet, że ten policjant jest idiotą i działał nieumyślnie - dajmy mu nawet zawiasy. Samo to sprawi, że
@Supaplex: Sądy i sędziowie są dyspozycyjne a nie bezradne. Mają instrumenty prawne ale nie chcą z nich korzystać, chcą dać policji pozycję znacznie uprzywilejowaną ponad podstawy prawne. Tak samo jak lubią i chcą nadużywać własnych uprawnień.
@ksy3: Kryje go, przynajmniej w Polskiej Badylicji
Bydło nie jest karane, złodzieje i oszuści nie są karani, aferzystów się nie rozlicza no co mam więcej dodać? Polska.
