Paryż czyli smród, brud i ubóstwo. Najbardziej przereklamowane miasto Europy?
Paryż jest powszechnie postrzegany jako jedno z najpiękniejszych i najbardziej romantycznych miast na świecie. W rzeczywistości jest jednak śmierdzące, pełne śmieci, a w kawiarniach serwują wyjątkowo niedobrą kawę.Emerald84
Komentarze (25)
Co prawda 3 dni poruszałem się raczej po głównych ulicach, ale było bardzo czysto, czułem się bezpiecznie, jedzenie przepyszne, piękna architektura, no i prawda - w cholerę turystów.
Właściwie kto był
Komuś się Wiedeń z Paryżem pomylił. Posiadanie kawiarni artystycznej nie czyni miasta kulturalnym - wszak i Łódź miała SPATiF.
W żadnym innym turystycznym mieście nie spotkałem się z tak agresywnymi naciągaczami. Chociaż oni bardziej w azjatów celują, bo "biali" się jeszcze stawiają.
@7502-6038: Dlatego jest ubóstwo na ulicy.
Dodalbym jeszcze coś na N, tudzież M ( ͡° ͜ʖ ͡°)