Hity

tygodnia

Friz dostał prawie 4 miliony ze środków publicznych na "Rozwój AI"
4936
Patologia niszcząca pola na motorach w ramach zemsty wywraca rolnikowi samochód.
3044
Doda nie trafiła do więzienia. Tak tłumaczył to sąd
Doda nie trafiła do więzienia. Tak tłumaczył to sąd
2675
Ordynator szpitala w Poznaniu zatrzymany. Zarabiał 100 tys. zł miesięcznie.
Ordynator szpitala w Poznaniu zatrzymany. Zarabiał 100 tys. zł miesięcznie.
2506
Kto stoi za zamówieniem i nie odebraniem 11 ton śliwek od rolnika?
Kto stoi za zamówieniem i nie odebraniem 11 ton śliwek od rolnika?
2389

Powiązane tagi