Byłem w tym roku trochę przypadkiem pierwszy raz w Paryżu z mentalnością typowego wykopka, że właśnie syf, brud, niebezpieczeństwo bo naczytałem się tego typu opinii na tym portalu. Jakie było moje zdziwienie gdy się zorientowałem, że to totalnie nie prawda XD



Co prawda 3 dni poruszałem się raczej po głównych ulicach, ale było bardzo czysto, czułem się bezpiecznie, jedzenie przepyszne, piękna architektura, no i prawda - w cholerę turystów.

