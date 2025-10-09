Microsoft wchłania GitHub. Koniec niezależności serwisu
GitHub traci kolejne elementy swojej autonomii. Wraz z decyzją o przeniesieniu całej infrastruktury do chmury Azure, integracją z działem CoreAI i przejściem zespołu z komunikatora Slack na Microsoft Teams, GitHub w praktyce staje się integralną częścią ekosystemu Microsoftu.jestemjakijestem1212
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 20
- Odpowiedz
Komentarze (20)
najlepsze
Jakby ktoś nie wiedział to MIcrosft kupił github w 2018(!) 7 l;at temu!
za 7.5mld$
@Fiutin: tak samo "winutil" Chrisa Titusa . . .