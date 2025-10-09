AI zamienia myszkę w szpiegowski mikrofon - nowa metoda podsłuchu
Badacze z Uniwersytetu Kalifornijskiego pokazali, że czujniki ruchu w myszkach gamingowych potrafią rejestrować wibracje dźwięku z biurka. Dzięki technice Mic-E-Mouse i przetwarzaniu przez sztuczną inteligencję, możliwe jest odtworzenie rozmów użytkownika bez użycia żadnego mikrofonu.mercatoneun0s
Ludzie, w warunkach lab i z takimi założeniami to cuda można osiągnąć. normalnie nie masz żadnych z powyższych ustawień, bo do normalnej pracy nie jest to potrzebne, nawet gamingowo
To ten sam poziom newsów jak laserowe podsłuchy od wibracji szyb w oknach. W laboratorium i na szkolenia super anegodtki do ekscytacji, a zerowe wykorzystanie.
I jeszcze oczywiście buzzword: AI. Bo przecież cały trik nie polega bynajmniej na sprytnym odczytywaniu drgań. To AI swoim intelektem sprawiła, że myszka stała