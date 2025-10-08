Szklane opakowania bez systemu kaucyjnego? Browary stawiają się
Przedstawiciele branży napojowej apelują o wyłączenie szklanych butelek wielokrotnego użytku z systemu kaucyjnego. Przekonują że system kaucyjny pogorszy recykling opakowańartur-kielbasinski
Komentarze (78)
@pocharatke: Mogliby odpalić piwko Dywizjon 303 o poj 3.03L.
To znaczy takie p--o już jest ale nie w takiej pojemności.
@pietryna123: No; ale za śmieci te 30% ci doliczą. Tu każdy będzie wyruchany, ale niektórzy z mniejszą czułością.
( ͡° ͜ʖ ͡°)ﾉ⌐■-■
Faktycznie - jak jakiś browar ma teraz butelki zwrotne (ja staram się kupować p--o w zwrotnych od paru lat) - to butelka wraca, myją ją i ponownie używają.
W momencie gdy wejdą butelki kaucyjne to zamiast ponownego napełniania taka butelka będzie tłuczona i używana do ponownego wyprodukowania butelki = strata ...
Ten sam koncern, ta sama butelka, ale etykieta inna i "Przykro mi, nie możemy przyjąć butelki na wymianę"
Jedna butelka dla wszystkich koncernów i pomyślę czy ich nie poprzeć
@KlausSchwab2: Ty wiesz, ja wiem ale jakoś niektórzy jeszcze na to nie wpadli.
@mco111: A ja nie jestem pewien. W tych śmieciowo/kaucyjnych sprawach, to często mam wrażenie, że istotą jest reket, a podatki to tylko przy okazji.