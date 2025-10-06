Publikacje i statystyki nt. różnic w IQ między rasami: Biali, Czarni, Azjaci itp
Ten artykuł zbiera wszystkie statystyki i publikacje, które pokazują różnice w IQ między rasami. Oprócz IQ wydaje się, że istnieją również podstawowe różnice fizyczne między rasami w pojemności mózgu, liczbie neuronów korowych, czasie ciąży i różnicach w zachowaniach genetycznych.Kam3l
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 24
- Odpowiedz
Komentarze (24)
najlepsze
2. Rozbieżność: Nagroda Nobla w dziedzinie nauk ścisłych: Żydzi (36–50%), czarnoskórzy (0%) link
3. Nadzór nad danymi dotyczącymi ras: link
a. Globalne wyniki IQ w podziale na rasy: 54 (Kalahari), 102 (biali), do... 111 (Singapur)? link
b. Maksymalna średnia IQ białych: 104? 107? link
c. Azjaci z Dalekiego Wschodu: naprawdę IQ 108-111? A może „oszukują” w testach?
No ale walikonie z wykopu widzą w tym dowód, że IQ jest związane z kolorem skóry XD
P.S. Czekamy na fikołki lewackiej moderacji ( ͡° ͜ʖ ͡°)