Poprawka. Koszty produkcji nie wzrosły. Tylko zostały sztucznie zwiększone przez decyzje polityczne. Cena energii mogłyby z dnia na dzień spaść, wystarczy wywalić cały zielony wał, zacząć budowę wielu elektrowni atomowych a do tego czasu jechać na np. na węglu. Ale tyle to nie, no i za coś sprzedawczyki w UE wzięły pieniądze od konkurencji bo nikt przecież nie jest tak głupi aby nie rozumieć do czego prowadzą te niby eko działania. A Pokaż całość