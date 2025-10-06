"Trzeba bić na alarm". Europa utraciła konkurencyjność
Koszty produkcji rosną w całej Europie, bo wszędzie mieliśmy inflację i wzrost cen energii. W Olsztynie produkujemy dwa razy drożej niż 5 lat temu. Koszty w obu Amerykach wzrosły o 60 proc., a w Azji nie zmieniły się wylicza w rozmowie z WNP Juan Antonio Alvarez-Ossorio, prezes Michelin Polska.Bobito
Komentarze (39)
@Czerwone_Stringi: I to ta małpa z brzytwą wypominała już za poprzedniej swojej kadencji niemcom, że wspierają rosję - przeciwnika sojuszu, w którym są "zapisani".
Nie, nie mieliśmy wzrostu cen energii - mieliśmy wzrost podatków, opłat, danin i składek doliczanych do cen energii.
https://www.pap.pl/aktualnosci/komisja-europejska-zaproponowala-podniesienie-cel-na-stal-z-25-do-50-proc
@Naczelny_Cenzopapista: A może Niemcy chcą uratować swój sektor hutniczy?