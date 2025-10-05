Apacze AH-64: Amerykanie rezygnują z połowy, a Polska dopiero czeka na swoje!
Army Transformational Initiative USA nie tylko całkowicie wycofują starsze modele AH-64D, ale również radykalnie redukują liczbę nowoczesnych AH-64E w jednostkach liniowych. Według amerykańskich wojskowych, śmigłowce szturmowe choć wciąż groźne nie spełniają już wymagań współczesnego pola walki.TomMen
Komentarze (29)
Paszczak zamówił kupę barachła które w miarę rozwoju wojny na Ukrainie prezentuje się coraz śmieszniej. FA-50 który nadaje się do walki z dronami i do których trudno jest pozyskać jakiekolwiek uzbrojenie, nawet amunicja do działka była wielkim problemem. Pół tysiąca HIMARsów - ale amunicji tyle, że wystarczyłoby na nieco ponad trzy salwy xD Setki czołgów, których użyteczność coraz mocniej staje pod znakiem zapytania w obliczu rojów dronów na polach
- Wspaniały pomysł, akurat potrzebujemy dronów i...
- A jak ja będę z dronem do zdjęcia pozował? Chcecie ze mnie zrobić mało poważnego człowieka!!!??
- Oczywiście Panie Błaszczak, to może helikoptery, są bardzo drogie, ale amerykańskie i groźnie wyglądają
- Bierz 10. Albo co tam, k. weź 100. I chcę ze wszystkimi zdjęcie