Nie tylko amerykanie redukują liczbę śmigłowców szturmowych. Jakiś czas temu Korea Południowa zrezygnowała z kupna kolejnych Ah-64, tłumacząc to tym, że są za drogie i nie są już tak użyteczne na dzisiejszym polu bitwy. Ich role mają przejąć drony, które są wielokrotnie tańsze i często oferują więcej bez ryzyka utraty kosztownej maszyny i załogi wysokiej klasy specjalistów. Ja samego zakupu nie krytykuje, tylko ich ilość, bo zakup aż 96 sztuk za aż Pokaż całość