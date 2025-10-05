90-letnia Włoszka dostanie odszkodowanie za zbrodnię wojenną ze środków z KPO
90-letnia mieszkanka Toskanii jest kolejną osobą we Włoszech, której przyznano odszkodowanie za niemieckie zbrodnie wojenne. Wypłaca je włoskie Ministerstwo Finansów ze specjalnego funduszu utworzonego ze środków KPO. Kobieta jako dziecko była świadkiem masakry, w której zginęli jej ojciec i dziadekVoxClamantisInDeserto
Komentarze
najlepsze
Tymczasem kilka lat temu reparacje przyznano Namibii za wyczyny Niemców sprzed pierwszej wojny światowej. No ale oni się nie wstydzili xD
@dziacha: KPO to fundusze pochodzące ze sprzedaży unijnych obligacji, przeznaczone na wsparcie gospodarek dotkniętych skutkami pandemii Covid-19.
Chyba gospodarek dotkniętych panicznymi i nieprzemyślanymi działaniami polityków - to nie covid zamykał firmy i drukował puste pieniądze.
@snup-siup: XDDD to były reparacje za wschodnie ziemie które dał nam ruski sąsiad. Od Niemiec nic jeszcze nie dostaliśmy.
Ale generalnie możesz spać spokojnie Niemiec się nie obrazi bo PO, PiS, Lewice i Konfederację ma w kieszeni ¯\(ツ)/¯