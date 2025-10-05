Haha, bo jakaś egzekucja na rynku i dziadka jej zabili to pieniądze się należą, a polaków mordowali na wiele sposobów hurtowo, każdy ma takei historie, a ci z ukrainy to już w ogóle fikuśne zbrodnie znęcanie się tortury, to norma byłą i grosza nie dostali, moze dostaną jak poczekamy jeszcze trochę i 1 świadek tych wydarzeń się ostatnie... a trauma na całę rodziny na dekady...