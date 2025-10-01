Zmarła Jane Goodall
Brytyjska badaczka szympansów i innych naczelnych i działaczka na rzecz praw zwierząt, która przyczyniła się do poznania procesów społecznego uczenia się, myślenia, działania i kultury wśród dziko żyjących szympansów zmarła w wieku 91 lat w USA.Trojden
Badała język i zwyczaje dzikich szympansów. Próbowała nauczyć języka migowego, te wychowywane w niewoli. Nadawała imiona badanym osobnikom.
Wprowadziła małpy człekokształtne (Hominoidea) - szympansy (pan t.), bonobo (pan p.), goryle i orangutany do nowej podgromady - człowiekowate (Hominidae).
Jane Goodall
Szympansy
