Niesamowita kobieta. W latach dziewięćdziesiątych widziałem dokument o Jej walce z uprzedzeniami względem zwierząt i murze sceptycyzmu środowisk akademickich, które powątpiewały w zdolności kognitywne naczelnych. Ona w tym murze zrobiła wyłom i szła przez całe swoje życie pod prąd, bardzo dzielnie i pewnym krokiem. Wspaniała i wielka, choć tak przecież filigranowa.