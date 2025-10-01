Open Printer to drukarka atramentowa typu opensource z obsługą atramentu bez DRM
Drukarka Open Printer charakteryzuje się modułową i wysoce naprawialną konstrukcją i choć wykorzystuje popularne wkłady HP 63, nie posiada blokad DRM, które blokują wkłady innych producentów. Urządzenie umożliwia również drukowanie na rolkach papieru...matixrr
Awarie drukarek to przede wszystkim awarie mechaniki: feeder z separatorem oraz mechanizm posuwu. PCB to jakiś marginalny margines.
To od mechaniki zależy najbardziej, jak często trzeba będzie wyrywać w furii zjamowany papier, trzaskać pokrywą i w rosnącej frustracji n---------ć w klawisz "continue".
O ile (jak piszesz) prosta konstrukcja jest zaletą, to konstrukcja prymitywna jest tego odwrotnością.
A gdy tak patrzę na to ustrojstwo, to widzę raczej "proof of concept",
@brevokz01: Brother jest spoko jak się regularnie i dużo drukuje. Bo jak to drukarki z tuszem tam musi być zapewniony ciągły przepływ żeby głowicy szlag nie trafił. Czasami dobrze nawet druknąć coś w ciemno tylko żeby sobie popracowała.
1. Kto miał choć raz do czynienia z nienormalizowanym formatem, ten wie, jak trudna jest obsługa tego.
2. Prowadzenie fizyczne. Jakiekolwiek niedoskonałości w przesuwie rosną geometrycznie. To nie jest wcale takie proste, jak się wydaje.
3. Kto tego potrzebuje? Kto drukuje bannery jako podstawową formę wydruku? I to do tego jeszcze atramentem?
4. Argument, żeby drukować niestandardowe arkusze, żeby zaoszczędzić papier, jest kompletnie od czapy.
5. Produktem tego ustrojstwa będą