Mnie ta rolka papieru zastanawia.

1. Kto miał choć raz do czynienia z nienormalizowanym formatem, ten wie, jak trudna jest obsługa tego.

2. Prowadzenie fizyczne. Jakiekolwiek niedoskonałości w przesuwie rosną geometrycznie. To nie jest wcale takie proste, jak się wydaje.

3. Kto tego potrzebuje? Kto drukuje bannery jako podstawową formę wydruku? I to do tego jeszcze atramentem?

4. Argument, żeby drukować niestandardowe arkusze, żeby zaoszczędzić papier, jest kompletnie od czapy.

5. Produktem tego ustrojstwa będą