Prośba o pomoc w identyfikacji osób podejrzewanych o udział w bójce z użyciem niebezpiecznego narzędzia Policjanci z Komisariatu Policji w Trzebini, w powiecie chrzanowskim zwracają się z prośbą o pomoc w identyfikacji sprawców bójki z użyciem niebezpiecznego narzędzia, do której doszło 14 maja 2025 roku w Trzebini, w autobusie linii 9. Komisariat Policji w Trzebini prowadzi postępowanie w sprawie bójki z użyciem niebezpiecznego narzędzia w Trzebini w autobusie linii 9, do której doszło 14 maja br. około godziny 22:40.Na przystanku Trzebinia – Balaton do grupy trzech młodych mężczyzn podróżujących autobusem linii 9 dołączyło dwóch innych mężczyzn. Pomiędzy grupami doszło do bójki z użyciem siekiery oraz gazu pieprzowego. Kierowca zatrzymał pojazd na przystanku Trzebinia – Mały Rynek Kościuszki. Następnie sprawcy przedmiotowego zdarzenia oddalili się ulicą Kościuszki w kierunku Chrzanowa. Osoby posiadające wiedzę na temat tego zdarzenia bądź osoby, które rozpoznają sprawców proszone są o kontakt z Referatem Kryminalnym Komisariatu Policji w Trzebini pod numerem telefonu +47 8324 320. Policjanci zapewniają anonimowość osobom informującym.