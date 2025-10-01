System kaucyjny zwiększy emisję CO! Publikujemy wyniki badania
Czy start systemu kaucyjnego zmniejszy ślad węglowy butelki PET ?Badanie przeprowadziły dr inż. Beata Waszczyłko-Miłkowska i dr inż. Jolanta Kamińska-Borak. Wyniki są jednoznaczne: w dotychczasowym gminnym systemie zbiórki ślad węglowy wynosił ok. 4 g COe/butelkę PET. W systemie kaucyjnym 11 COe/bpotnonstop
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 62
- Odpowiedz
Komentarze (62)
najlepsze
To ta odpowiedzialność naukowców, tak samo jak w przypadku tych badań socjologicznych z początku wojny na Ukrainie, z których wynikało, że Ukraińcy nie czują wdzięczności za udzieloną przez Polaków pomoc, które na wszelki wypadek utajono?
Dzięki za spostrzeżenie !
@Polinik: A może nikt nie zlecał takich badań, a wyniki tych są zasługą dwójki naukowców, którzy nieproszeni przez nikogo obliczyli efekt. To przecież dobrze, że ktoś to w końcu obliczył. Odpowiedzialność leży po stronie polityków, którzy najpewniej nawet nie próbowali dojść do tego, jakie będą te koszty.
Kocham to myślenie z czasów PRL.
Taki tłukom trzeba by dołożyć pracy na zasadzie "nie martwcie się możliwymi nadgodzinami bo to to Urząd podejmie się dodatkowych zobowiązań, nie jego pracownicy"
@erthup: ale w Polsce jest naprawdę czysto. Zanieczyszczenie butelkami czy samymi korkami od nich to jest już problem marginalny. Spotkasz czasem gdzieś leżącą butle, ale nie są to takie obrazy jak gdzieś w Albanii czy Turcji.
@digitalalchemist: kasa za niezwróconą kaucję wraca do operatora systemu kaucyjnego. Lidl nie jest operatorem systemu kaucyjnego.