Archiwum X w akcji. Rozwikłali zagadkę brutalnego zabójstwa z 1995 r.
Na 15 lat więzienia skazał we wtorek Sąd Okręgowy w Lublinie Bogdana S., oskarżonego o zabójstwo z 1995 r. Według ustaleń uderzył on 37-latka metalową rurką w głowę, a następnie związał i ukradł mu pieniądze. Po latach do sprawy powrócili policjanci z lubelskiego Archiwum X.
Nie chciałbym chyba być takim sprawca, bo to życie wiecznie w obawie złapania.
Tak wiec to dalej nie jest 16k tylko co najmniej 2 razy tyle.
Takie to liczenie, jak bachory w podstawówce.
