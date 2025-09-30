Handlarz częściami do aut reklamuje się Hajto, który zabił staruszkę na pasach
W 2007 w Łodzi Hajto zabił staruszkę na pasach dziś jego twarz wisi z cytatem "Wiem, jak ważna jest krótka droga hamowania, dlatego części samochodowe kupuje u najlepszych". W ten sposób handlarz ...z Łodzi reklamuje swoje części.Poludnik20
najlepsze
(Cytat z wikipedii)
W 2007 potrącił śmiertelnie na przejściu dla pieszych starszą kobietę, za co został skazany na karę dwóch lat więzienia w zawieszeniu na cztery lata oraz 7000 zł grzywny i zakaz prowadzenia samochodu przez rok
Ja wiem, że wykopki lepią karę śmierci za pirackiego windowsa, ale prawo tak nie działa. Kara jak kara, każdy by podobną dostał za tego typu zdarzenie.
https://spidersweb.pl/2025/09/kup-wizerunek-hajto-369zl.html
@Antorus: szkoda, że cokolwiek napisałeś.
but we'll never FORGET what you did mr Hajto!
https://tomaszhajto.pl/